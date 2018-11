ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (16.11.2018/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe."Der Aktionär" rate auf dem aktuellen Niveau zum Kauf der Aurora Cannabis-Aktie. Das kanadische Unternehmen sei im hochinteressanten Cannabis-Markt sehr stark positioniert. Der weitere Kursverlauf werde zwar weiterhin volatil bleiben, langfristig dürfte die Richtung allerdings nach oben zeigen. Positive Signale für die Aktie würden z.B. die Stabilisierung der Lieferketten für kanadisches Freizeit-Cannabis bringen. Ein großer Fortschritt wären zudem deutsche Lizenzen für die inländische Produktion von medizinischem Cannabis. Und dann wäre da noch ein großer Partnerschaftsdeal. Bereits vor einigen Wochen habe es hier bereits Gerüchte gegeben, Coca-Cola könnte Interesse an einer Zusammenarbeit mit Aurora Cannabis haben. Zu einem Abschluss sei es bislang aber nicht gekommen. Wenn hier allerdings noch ein großer Deal mit einem großen Getränkehersteller bzw. einem Vertreter aus der Tabakindustrie folge, würde dies der Aurora Cannabis-Aktie zu einem deutlichen Kurssprung verhelfen. Aurora Cannabis bleibe deswegen ein spekulatives, aber hochinteressantes Langfrist-Investment in der Cannabis-Branche, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:5,78 EUR -1,37% (16.11.2018, 11:01)TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:8,75 CAD +7,23% (15.11.2018, 23:39)NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:6,64 USD +7,79% (15.11.2018, 22:00)