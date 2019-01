Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,53 EUR +0,22% (02.01.2019, 16:50)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,88 CAD +1,47% (02.01.2019, 16:40)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,06 USD (02.01.2019, 16:53)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (02.01.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Wirklicher Schwung sei auch zu Beginn des neuen Jahres bei den Cannabiswerten nicht zu sehen. Immerhin könnten die beiden Branchen-Favoriten des "Aktionär", Aurora Cannabis und Canopy Growth, jedoch steigen. Aurora Cannabis habe im frühen Handel am Mittwoch 1,3% auf 6,87 Kanadische Dollar (CAD) gewonnen, Canopy Growth habe 1,1% auf 37,00 CAD zugelegt. Die Tilray-Aktie habe hingegen 1,8% auf 69,24 USD nachgegeben, Aphria habe 0,6% im Minus bei 7,80 CAD notiert."Der Aktionär" erwarte im Laufe dieses Jahres aber wieder deutlich anziehende Kurse bei den Favoriten-Werten. Sie seien sehr stark positioniert und sollten bei weiteren Legalisierungsbestrebungen überproportional profitieren. Im vergangenen Jahr habe die Freigabe von Cannabis für den Freizeitgebrauch in Kanada im Fokus des Interesses gestanden. Aber auch in zahlreichen weiteren Ländern seien deutliche Fortschritte zu verzeichnen gewesen.Und auch am wichtigen US-Markt tue sich einiges. Dort habe der Senat vor Kurzem grünes Licht für die Hanf-freundlichen Änderungen in der Farm Bill, dem US-Agrargesetz, gegeben. Die Gesetzesvorlage enthalte eine Bestimmung zur Legalisierung von Industriehanf. Dabei handle es sich um Cannabis, das nicht mehr als 0,3% des psychoaktiven Inhaltsstoffs TCH enthalte. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe derweil am Donnerstag erklärt, sie werde in Erwägung ziehen, eine neue Strategie für die Vermarktung und den Verkauf von Cannabis zu erstellen, nachdem Präsident Donald Trump die Farm Bill unterzeichnet habe, die die kommerzielle Hanfproduktion in den Vereinigten Staaten legalisiere.Ein wichtiger Markt sei außerdem der deutsche Markt. Auch hier gestalte sich die Entwicklung sehr positiv. Die Nachfrage nach Cannabis als Medizin wachse kontinuierlich. Einem Bericht der Zeitung Mannheimer Morgen zufolge habe sich die Zahl der Cannabispatienten stark erhöht. Anfragen bei den drei größten Krankenkassen in Deutschland (AOK, Barmer und Techniker) hätten ergeben, dass bundesweit mehr als 20.000 Anträge auf eine Behandlung mit Cannabis als Medizin gestellt worden seien.Die derzeitige Schwächephase bei Cannabisaktien kann zum Auf- beziehungsweise Ausbau der Positionen genutzt werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: