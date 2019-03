Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (13.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Marihuana-Aktie starte in den heutigen Handel in Kanada mit einem satten Plus von mehr als 14 Prozent. Es beflügle die Nachricht, dass Nelson Peltz zum strategischen Berater berufen worden sei. Peltz und Aurora würden gemeinsam und strategisch potenzielle Partnerschaften ausloten, die sich optimal in die Strategie des kanadischen Unternehmens für den erfolgreichen Eintritt in neue Marktsegmente einfügen würden. Zudem werde Peltz das Unternehmen bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten, heiße es in einer Mitteilung von Aurora Cannabis.Nelson Peltz sei Vorstandsvorsitzener und Gründungsgesellschafter von Trian Fund Management, L.P., ein milliardenschwerer Anlageverwalter, so die Kanadier weiter. Peltz diene aktuell auch als nicht geschäftsführender Vorsitzender von The Wendy's Company und Direktoriumsmitglied von The Procter & Gamble Company, Sysco Corporation und The Madison Square Garden Company. Zuvor sei er u.a. Direktoriumsmitglied der H. J. Heinz Company gewesen.Mit dem heutigen Kurssprung sei der Aurora Cannabis-Aktie der Anstieg über die wichtige Hürde im Bereich von elf Kanadischen Dollar gelungen und damit das große Kaufsignal. Und auch das Stopp-Buy-Limit des AKTIONÄR bei 7,70 Euro sei aktiviert worden. Charttechnisch gesehen ist der Weg nun frei in Richtung Allzeithoch, das im Oktober vergangenen Jahres bei 16,24 Kanadischen Dollar erreicht wurde, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,85 Euro +10,10% (13.03.2019, 16:24)