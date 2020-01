NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

1,69 USD -9,14% (10.01.2020, 16:15)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,215 CAD -8,47% (10.01.2020, 16:16)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (10.01.2020/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Lavery, Analyst von Piper Sandler, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zur Untergewichtung der Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) und senkt das Kursziel von 3 auf 1 USD.Er sehe Risiken für die Cashflow- und Bilanzaussichten des kanadischen Unternehmens, so der Analyst in einer aktuellen Studie. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit werde voraussichtlich erst im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 positiv. Lavery gehe davon aus, dass der Cannabis-Anbieter die im August 2021 fälligen Schulden i.H.v. 360 Mio. USD refinanzieren müsse, was seiner Ansicht nach in diesem Umfeld eine Herausforderung darstellen könnte.Michael Lavery, Analyst von Piper Sandler, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Aurora Cannabis-Aktie von "neutral" auf "underweight" herabgestuft und das Kursziel von 3 auf 1 USD reduziert. (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:1,533 EUR -8,21% (10.01.2020, 16:29)