Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (19.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora Cannabis sei derzeit fast nicht zu bremsen. Nachdem das Papier bereits am Freitag ordentlich habe zulegen können, sei zum Wochenstart am Montag der nächste Kurssprung gefolgt. An der Heimatbörse in Toronto sei das Papier am Montagabend mit einem Kursplus von 67 Prozent auf 15,35 Kanadische Dollar aus dem Handel gegangen. Was sei der Grund für diese Rally?Nun - zuletzt habe es eine ganze Reihe von News bei Aurora Cannabis gegeben, die zum Teil bei den Anlegern auch für Verwirrung gesorgt hätten. So habe es beispielsweise einen sogenannten Reverse-Split im Verhältnis 1 zu 12 gegeben. Das bedeute, dass aus zwölf alten Aurora-Aktien eine neue geworden sei. Die Aktie habe sich also nicht mehr als verzehnfacht, Aktionäre hätten dementsprechend weniger Aktien im Depot.Die Aktie habe sich aber dennoch in den vergangenen Tagen mehr als verdoppelt. Und dies habe wohl nur indirekt mit dem Split zu tun. Beflügelt hätten außerdem deutlich besser als erwartete Quartalszahlen.Doch zunächst zur Auswirkung des Reverse-Splits: Hier dürfte zum einen positiv aufgenommen worden sein, dass die Aktie nun kein Penny-Stock (Kurs unter einem Dollar) mehr sei. Wer zu lange unter einem Dollar notiere, werde zwangsweise von der New Yorker Börse entfernt. Dies drohe nun nicht. Zum anderen hätten durch den Reverse-Split wieder größere Short-Pakete gekauft werden können."Der Aktionär" bleibe dabei: Für eine Entwarnung sei es zwar weiter ganz klar zu früh bei Aurora Cannabis. Die jüngsten Quartalsergebnisse würden jedoch Anlass zur Hoffnung geben, dass sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg befinde und langfristig wieder zu den Top-Akteuren zähle.Allerdings eignet sich die Aurora Cannabis-Aktie nur für hochspekulative Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: