Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,112 EUR +2,84% (17.04.2019, 15:07)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,88 USD +4,35% (16.04.2019)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,82 CAD +3,96% (16.04.2019)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (17.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktie von Aurora Cannabis habe am Dienstag an der Heimatbörse in Toronto kräftig zulegen können. Knapp vier Prozent sei es nach oben auf 11,82 Kanadische Dollar gegangen. Zuletzt habe Aurora weitere deutliche Fortschritte im Hinblick auf die Entwicklung der Produktionskapazitäten erzielen können.Zum einen werde die Liegenschaft Aurora Sun, die neueste und größte Sky-Class-Anlage des Unternehmens, erweitert. Die Anbaufläche solle auf 1,62 Millionen Quadratfuß ausgeweitet werden. Ursprünglich seien 1,2 Millionen Quadratfuß geplant gewesen.Die Sky Class-Anlagen von Aurora seien die technologisch fortschrittlichsten der Welt. Es handle sich nicht um Gewächshäuser, sondern um speziell dafür gebaute Cannabisanbaugebäude, die optimale Wachstumsbedingungen für Cannabis schaffen würden. Ein ausgeklügeltes Glasdach-, Regenwasser- und Schneeschmelze-Rückgewinnungssysteme sowie ein Höchstmaß an Technologie und Automatisierung würden Aurora die volle Kontrolle über alle möglichen Umwelt- und Erntebedingungen geben. Dies ermögliche die Produktion von qualitativ hochwertigem Cannabis mit hohem Ertrag zu niedrigen Kosten.Bereits vor Kurzem erst habe Aurora von Health Canada für das Projekt Aurora Sky die vollständige Lizenz für zwei Anlagen erhalten, wodurch sich die Kapazität um mehr als 128.000 Kilogramm pro Jahr erhöhe."Diese Transaktion wird es uns ermöglichen, Hempco und seine neue Verarbeitungsanlage Nisku vollständig in die weltweiten Hanf-Projekte von Aurora zu integrieren, darunter Agropro, Borela und ICC", habe Terry Booth, CEO von Aurora, gesagt.Aurora Cannabis werde damit seine Produktionskapazitäten weiter deutlich steigern können. Als Ziel visiere das Unternehmen an, bis Mitte 2020 mehr als 500.000 Kilogramm zu produzieren. "Der Aktionär" gehe aber davon aus, dass mittelfristig sogar noch deutlich mehr drin sei. Kein anderer Cannabisproduzent könne mit diesem Wachstum mithalten.Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", empfiehlt bei der Aurora Cannabis-Aktie weiter an Bord zu bleiben. Ein Stopp bei 6,40 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 17.04.2019)