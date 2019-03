Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

WKN Aurora Cannabis-Aktie:

Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Für einen massiven Kurssprung habe bei Aurora Cannabis die Meldung gesorgt, dass sich das kanadische Unternehmen den US-Milliardär Nelson Peltz als strategischen Berater an die Seite stelle. Aurora Cannabis wolle mit dem Hedgefonds-Manager zusammenarbeiten, um gemeinsam mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente auszuloten, heiße es von Seiten des Unternehmens. Peltz werde Aurora Cannabis zudem bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten. Gleichzeitig habe Peltz die Option erhalten, rund 20 Mio. Aurora Cannabis-Aktien zu einem Preis von 10,34 CAD (Kanadischer Dollar) je Anteilschein (aktueller Kurs: 11,84 CAD) zu erwerben."Der Aktionär" favorisiere unter den Cannabis-Aktien weiterhin Canopy Growth (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC). Etwas spekulativere Anleger könnten bei Aurora Cannabis zugreifen, zumal der Wert gerade eben ein neues Kaufsignal generiert habe. Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) sei trotz der massiven Korrektur in den vergangenen Monaten nach wie vor kein Schnäppchen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:9,2854 USD +3,29% (15.03.2019, 16:28)