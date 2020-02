NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (20.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aurora Cannabis-Aktie habe am Mittwoch wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Beflügelt habe das Papier eine Hochstufung durch MKM Partners profitiert. Analyst Bill Kirk von MKM Partners habe die Aktie am Freitag vergangener Woche von "sell" auf "hold" hochgestuft. Zudem beflügelt hätten den Gesamtmarkt die starken Zahlen des Wettbewerbers Canopy Growth beflügelt.Zuletzt sei die Aurora Cannabis-Aktie erneut unter Druck geraten, nachdem bekannt worden sei, dass der Mitbegründer und CEO des Unternehmens, Terry Booth, sich in den Ruhestand verabschieden werde. Zuvor habe bereits mit Cam Battley eine namhafte Führungsposition beim kanadischen Unternehmen den Hut genommen. Zudem habe Aurora Cannabis die Streichung von 500 Stellen und die Kappung der Investitionsausgaben im zweiten Halbjahr 2020 bekanntgegeben.Aurora Cannabis habe derzeit mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ein wichtiges Thema werde die Finanzierung bleiben, auch wenn der Großteil der Schuldentilgung erst 2024 fällig werde. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung, dass unter den Cannabis-Produzenten Canopy Growth derzeit Aurora Cannabis vorzuziehen sei. In der ohnehin sehr spekulativen Branche wisse Canopy Growth derzeit das deutlich bessere Chance-Risiko-Profil auf, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2020)