Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC),

Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (07.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Cannabis-Players sei am Donnerstag massiv eingebrochen. Die Aurora Cannabis-Aktie sei sogar zeitweise vom Handel ausgesetzt worden. Wie am Donnerstag bekannt geworden sei, trete der Mitbegrüner und CEO des Unternehmens, Terry Booth, ab. Zudem habe Aurora Cannabis die Streichung von 500 Stellen und die Kappung der Investitionsausgaben im zweiten Halbjahr 2020, um unter 100 Mio. CAD (kanadische Dollar) zu kommen.Bei Aurora Cannabis sei es bereits der zweite prominente Abgang. Kurz vor dem Jahreswechsel habe das Unternehmen bereits bekanntgegeben, dass der Chief Corporate Officer Cam Battley Aurora Cannabis verlasse. Battley sei seit 2016 beim Marihuana-Anbieter gewesen und habe als das Gesicht des Konzerns gegolten. Er sei einer der Architekten des Aufschwungs von Aurora Cannabis und sowohl für Medien als auch Investoren erste Ansprechstation gewesen.Aurora Cannabis habe in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Dies spiegele sich auch im Aktienkurs wider. Zudem habe der schwache Gesamtmarkt belastet. "Der Aktionär" favorisiere derzeit unter den reinen Cannabis-Produzenten weiterhin die Konkurrenten Canopy Growth und Aphria. Der gesamte Cannabis-Markt bleibe jedoch hochspekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:1,5752 EUR -13,77% (07.02.2020, 09:43)