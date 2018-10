TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,57 CAD -2,93% (17.10.2018, 23:39)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (18.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Am gestrigen Mittwoch habe Kanada als weltweit erste große Industrienation den Gebrauch von Cannabis vollständig freigegeben. Doch die Aktien der Cannabis-Anbieter hätten an diesem Tag ihre Kursrally nicht fortsetzen können, im Gegenteil - auf breiter Front seien Verluste zu beobachten gewesen.Im Zuge der leichten Korrektur hätten noch nicht investierte Anleger möglicherweise noch einmal die Chance etwas günstiger zuzugreifen. "Der Aktionär" favorisiere weiter Aurora Cannabis. Das kanadische Unternehmen habe sich hervorragend positioniert. Im Vergleich zu Tilray beispielsweise habe Aurora Cannabis deutlich höhere Kapazitäten. Zudem bestehe bei Aurora Cannabis u.a. weiterhin die Fantasie eines möglichen Coca-Cola-Deals. Und der US-Börsengang stehe noch in diesem Monat auf der Agenda. Dennoch sollten Anleger ihre Gewinne mit einem auf 6,90 Euro nachgezogenen Stoppkurs absichern, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2018Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:9,11 EUR +0,55% (18.10.2018, 09:52)