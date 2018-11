TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

ISIN Aurora Cannabis-Aktie: CA05156X1087

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie: A12GS7

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland: 21P

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie: ACB

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (13.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Unternehmens habe am Montag nach Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Quartal 2019 (per 30. September) zunächst massive Kursgewinne verbuchen können, habe diese allerdings im Laufe des Tages vollständig wieder abgeben müssen. Am Ende sei die Aurora Cannabis-Aktie sogar in Toronto mit einem Minus von 1,7% auf 9,20 aus dem Handel gegangen. Damit gehe aus charttechnischer Sicht der Kampf um die 200-Tage-Linie weiter.Marktteilnehmer hätten kritisch gesehen, dass sich die Marketingkosten im Vorfeld der Legalisierung in Kanada massiv erhöht hätten. Zudem sehe sich Aurora Cannabis derzeit einem Gerichtsstreit ausgesetzt. Deutschlands führender unabhängiger Cannabis-Vertriebshändler Cannamedical verklage MedReleaf (im Juli 2018 von Aurora Cannabis übernommen) und Aurora Cannabis wegen Vertragsbruch und Nichterfüllung "zahlreicher verbindlicher Kaufaufträge" auf 14,7 Mio. Euro Schadenersatz.All dies sollte jedoch nicht überbewertet werden. Insbesondere die höheren Ausgaben im Zusammenhang mit der Legalisierung in Kanada seien zu erwarten gewesen. "Der Aktionär" sehe die aktuelle Konsolidierungsphase bei Aurora Cannabis als langfristige Kaufchance, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2018)