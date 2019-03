NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktie von Aurora Cannabis habe am Freitag vergangener Woche mehr als 5% nachgegeben. Bereits in den Tagen zuvor habe sie den Weg nach unten eingeschlagen. Vom Zwischenhoch am 19. März bei 13,67 Kanadischen Dollar (CAD) habe der Titel damit mehr als 10% verloren. Auch zum Start der neuen Woche rutsche er erneut ins Minus. Derzeit koste eine Aktie 11,96 CAD. Grund für die jüngste Korrektur seien Gewinnmitnahmen nach der starken Rally zuvor gewesen. Aus charttechnischer Sicht rücke nun das Ausbruchsniveau als wichtige Unterstützung im Bereich von 11 CAD wieder in den Fokus. Anleger könnten versuchen, mit Abstauberlimits noch einmal günstig zum Zuge zu kommen.Beflügelt worden sei die Aktie zuletzt von der Meldung, dass Aurora zukünftig mit dem US-Milliardär Nelson Peltz zusammenarbeiten werde. Aurora erhoffe sich von der Zusammenarbeit, mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente auszuloten. Peltz werde Aurora zudem bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten, so Aurora weiter. Möglicherweise gelinge es Peltz auch einen hochkarätigen Partner bei Aurora an Bord zu holen. Dies würde die Aktie für Anleger noch attraktiver machen. Im vergangenen Jahr sei bereits einmal der Name Coca-Cola gefallen. Bislang habe der Getränkeriese jedoch keinen Einstieg ins Cannabis-Geschäft vollzogen. Allerdings dürfte es angesichts der hohen Wachstums-Chancen im Cannabis-Sektor wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis sich Coca-Cola zu einem Engagement durchringe.Ob dies Aurora sein werde, müsse man abwarten. Passen würden die Kanadier sowohl von der Größe als auch von den möglichen Marktzugangsmöglichkeiten in jedem Fall sehr zum Getränkeriesen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:8,14 EUR +1,12% (25.03.2019, 16:06)