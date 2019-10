Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,4405 EUR +1,47% (11.10.2019, 16:07)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,01 CAD +1,01% (11.10.2019, 15:54)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (11.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





CremonaKulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Hiobsbotschaften im Cannabis-Sektor würden nicht abreißen. Am Donnerstag habe HEXO den Markt mit einer Umsatzwarnung geschockt. Die enttäuschenden Nachrichten von HEXO hätten auch die Aktien der anderen Cannabis-Unternehmen ordentlich unter Druck gebracht. Mit einem Minus von mehr als 9% auf 4,96 CAD (Kanadische Dollar) sei die Aurora Cannabis-Aktie aus dem Handel gegangen. Damit notiere der Wert jetzt so tief wie zuletzt im Jahr 2017 - bevor eine Vielzahl von Legalisierungsschritten vollzogen worden seien.Für eine Entwarnung sei es noch zu früh. Für die Aktien der Cannabis-Unternehmen gelte es nun erst einmal, einen Boden auszubilden. Mittlerweile seien aber bereits viel Negatives und viele Ängste der Marktteilnehmer in den Kursen eingepreist. Nach der zuletzt starken Korrektur wäre es zudem nicht ungewöhnlich, wenn ein großer Tabak- oder Getränkekonzern die Fühler nach einem interessanten Deal ausstrecke. Anleger sollten die Aurora Cannabis-Aktie auf der Watchlist belassen, um zu handeln, sobald der Wert wieder ein positives charttechnisches Signal liefere, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:3,7883 USD +1,84% (11.10.2019, 15:54)