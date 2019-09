NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (27.09.2019/ac/a/n)



Nachdem die Aktien der Cannabis-Unternehmen zur Wochenmitte zumindest kurzzeitig einmal wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben hätten, stünden zum Wochenschluss wieder deutliche Minuszeichen vor den Werten. Gute News aus den USA und Australien hätten vorübergehend für eine etwas bessere Stimmung am Markt gesorgt.Das US-Repräsentantenhaus habe mit überwältigender Mehrheit für die Verabschiedung des SAFE Banking Acts gestimmt. Dieser ermögliche es staatlichen zugelassenen Cannabis-Firmen den uneingeschränkten Zugang zu Banken und anderen Finanzdienstleistungen. Zudem könnten Verbraucher zukünftig beim Kauf von Cannabis Kredit- und Debitkarten verwenden. Bislang seien Banken Gefahr gelaufen, strafrechtlich verfolgt zu werden.Aus Australien scheine die Legalisierung weiter voranzuschreiten - allerdings in kleinen Schritten. Ab 31. Januar 2020 dürften Erwachsene im Territorium Canberra bis zu 50 Gramm Cannabis besitzen. Zudem sollten bis zu vier Pflanzen pro Haushalt für den Eigenbedarf angebaut werden dürfen. Allerdings gebe es strikte Auflagen. So dürfe Cannabis gemäß ABC News weder in der Öffentlichkeit noch in der Nähe von Kindern konsumiert werden und müsse sicher aufbewahrt werden.Anleger sollten in jedem Fall den Markt genau beobachten. Sobald ein positives charttechnisches Signal erzeugt wird, sollten Investoren wieder sukzessive zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2019)