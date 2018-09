Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Cannabis-Sektor locke weiter scharenweise Spekulanten und Shortseller an. Aurora Cannabis habe die Gunst der Stunde genutzt, um seine Investment-Sparte Australis Capital an die Toronto Stock Exchange zu bringen. Und wie: Innerhalb Minuten sei die Aktie vom Ausgabepreis bei zehn Dollar auf 16 Dollar nach oben geschossen. Das erfolgreiche IPO spiegele sich auch in der Kursentwicklung bei Aurora Cannabis wider: Erneut könne der Titel zehn Prozent zulegen. Bei Tilray dagegen scheinen die Shortseller wieder Oberwasser zu gewinnen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR sehe hier weiteres Downside-Potenzial und lege sich unverändert mit einem Kauflimit bei 45 Euro auf die Lauer.Zu zehn Dollar je Aktie habe die Marktkapitalisierung von Australis Capital 1,1 Milliarden CAD (rund 730 Millionen Euro) betrage. Aurora Cannabis habe keine Beteiligung an der Investment-Sparte, besitze aber die Option in den kommenden zehn Jahren zwei Warrants auszuüben. Gegenwert: 0,25 CAD. Die Aurora Cannabis-Aktie könne vom IPO in einer ersten Reaktion profitieren.Engagierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: