Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,639 EUR +0,32% (20.05.2019, 12:23)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,49 USD -2,19% (19.05.2019, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,71 CAD -2,01% (17.05.2019, 22:15)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (21.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aurora Cannabis-Aktie habe in den vergangenen Monaten eine starke Kursentwicklung hingelegt. Seit dem Zwischentief Anfang Dezember bei 6,21 CAD (Kanadische Dollar) betrage das Plus derzeit gut 88%. Auch einige große Vermögensverwalter hätten sich zuletzt bei Aurora Cannabis engagiert. Zunächst habe der Milliardär Ken Griffin, der Gründer und Geschäftsführer von Citadel Advisors im ersten Quartal etwas mehr als 1,2 Mio. Aktien im Wert von ca. 11,2 Mio. USD erworben. Dies entspreche zwar nur einem kleinen Teil des zum 31. März verwalteten Vermögens von 201,1 Mrd. USD, zeige jedoch das zunehmende Interesse an dem Sektor und insbesondere an Aurora Cannabis.Ein weiterer Milliardär, der im ersten Quartal bei Aurora einen Fuß in die Tür gestellt habe, sei James Simons, der Gründer des quantitativ investierenden Hedgefonds Renaissance Technologies. Der Simons-Fonds, der zum Ende des ersten Quartals ein verwaltetes Vermögen von 110 Mrd. USD gehabt habe, habe eine Position in Aurora Cannabis i.H.v. von 788.595 Aktien im Wert von 7,1 Mio. USD eröffnet.Ordentlich Potenzial würden bei Aurora Cannabis auch die Experten von Melius Research seheen, die zuletzt ihr Kursziel von 16 CAD nach der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal bestätigt hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: