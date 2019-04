TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (15.04.2019/ac/a/a)





Die Aurora Cannabis-Aktie habe sich zuletzt kaum verändert präsentiert. Dabei habe das kanadische Unternehmen zuletzt insbesondere in Deutschland gute Erfolge erzielen können. Hierzulande habe das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die drei Gewinner der Ausschreibung für den Anbau und Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland bekannt gegeben. Aurora Cannabis habe sich 5 der 13 zur Verfügung stehenden Lose sichern können und damit die Maximalzahl, die an einen einzelnen Anbieter habe vergeben werden können. Bis 17. April könne gegen die Verteilung aber noch Klage eingereicht werden. Aurora Cannabis treffe hierzulande auf einen deutlich wachsenden Markt. Wie aus dem aktuellen GamSi-Sonderbericht des GKV-Spitzenverbandes hervorgehe, seien die Bruttoumsätze und Verordnungen von cannabinoidhaltigen Fertigarzneimitteln und Zubereitungen von Januar bis Dezember auf 73,7 Mio. Euro gestiegen. Betrachte man die Monatsumsätze, erkenne man eine klare Tendenz im Jahresverlauf nach oben.Zudem komme Aurora Cannabis bei der geplanten Ausweitung der Produktionskapazitäten sehr gut voran. Hier könne kein Mitbewerber Aurora Cannabis das Wasser reichen. Die aktuelle Konsolidierung bei der Aurora Cannabis-Aktie sei nach dem starken Kursanstieg zuvor nicht ungewöhnlich. Anleger könnten weiter an Bord bleiben, sollten ihre Position aber mit einem Stopp bei 6,40 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2019)