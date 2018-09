TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (20.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aurora Cannabis-Aktie könne ihr hohes Kursniveau halten. Der jüngste Kursrücksetzer gehe auf den sog. "Tilray-Effekt" zurück. Maydorn sei der Meinung, dass man die Aurora Cannabis-Aktie auch auf dem aktuellen Kursniveau kaufen könne, denn in absehbarer Zeit sei entweder der Einstieg eines großen Konzerns beim kanadischen Marihuana-Anbieters oder sogar seine Komplettübernahme möglich, so Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.09.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,65 EUR +4,79% (20.09.2018, 14:58)