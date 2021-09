Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,64 CAD +6,93% (28.09.2021, 23:00)



NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,81 USD +6,66% (28.09.2021, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



Toronto Stock Exchange-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (29.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der kanadische Titel dümple in einem schwachen Gesamtmarkt für Cannabis seit Monaten vor sich hin. Bahnbrechende News, die neuen Schwung in die Branche bringen könnten, seien bislang ausgeblieben. Zuletzt habe auch noch die Verschiebung der Zahlen-Veröffentlichung für Unmut bei den Anlegern von Aurora Cannabis gesorgt. Diese seien nun aber veröffentlicht und vom Markt wohlwollend aufgenommen worden. Die Aurora Cannabis-Aktie habe am Dienstag am kanadischen Heimatmarkt knapp sieben Prozent auf 8,64 CAD (Kanadischer Dollar) gewonnen.Dabei habe der Marihuana-Anbieter beim Umsatz sogar schwächer abgeschnitten als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen hätten sich auf 54,8 Mio. CAD nach 67,5 Mio. CAD im Vorjahr belaufen. Jedoch habe der Verlust deutlich reduziert werden können, was bei den Anlegern gut angekommen sei. Das EBITDA habe im abgelaufenen Quartal minus 106 Mio. CAD betragen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe noch ein Minus von 1,85 Mrd. CAD zu Buche gestanden.Von einem Befreiungsschlag ist Aurora damit aber weiterhin deutlich entfernt, es geht aber wieder in die richtige Richtung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Zudem zahle sich die verstärkte Konzentration auf medizinische Cannabis aus. Dieser Bereich mache inzwischen fast zwei Drittel am Umsatz aus. Der Vorstandsvorsitzende, Miguel Martin, zeige sich mit der Ausrichtung sowie der finanziellen Entwicklung zufrieden. Die Einsparungen sollten einen klaren Weg aufzeigen, um ein positives bereinigtes EBITDA erreichen zu können, habe Martin in Aussicht gestellt. (Analyse vom 29.09.2021)