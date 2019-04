Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,30 EUR +1,72% (08.04.2019, 12:09)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,31 EUR +1,59% (08.04.2019, 12:29)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,28 CAD +2,76% (05.04.2019, 22:15)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (08.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Marihuana-Anbieter habe gemeldet, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als einer von drei Gewinnern einer öffentlichen Ausschreibung für den Anbau und Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland ausgewählt worden zu sein. Ein entsprechender Vertrag werde allerdings frühestens am 17. April unterzeichnet.Der deutsche Markt gelte als der voraussichtlich größte Markt für medizinisches Cannabis außerhalb Nordamerikas. Dies verdeutliche die Bedeutung dieses Deals. Zudem dürfte Aurora Cannabis auch in weiteren Ländern, die einen zuverlässigen Lieferanten suchen würden, damit höher im Kurs stehen. Das höchste Potenzial unter den Cannabis-Playern zum Ausbau der Produktionskapazitäten eröffne Aurora weltweit enorme Möglichkeiten.Die Marihuana-Aktie habe Anfang März ein großes Kaufsignal liefern können. Zuletzt sei die Aurora Cannabis-Aktie nach dem starken Anstieg in einen leichten Konsolidierungsprozess übergegangen. Dieser scheine nun aber bereits wieder abgeschlossen zu sein. Der Titel habe am Freitag 2,8 Prozent auf 12,28 Kanadische Dollar gewonnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: