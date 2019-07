Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride.



Der Cannabis-Markt habe im vergangenen Jahr mit der Legalisierung in Kanada im Oktober einen massiven Aufschwung erfahren. Ein Jahr später könnte nun der nächste große Schub kommen. Bislang seien Cannabis-haltige Getränke sowie Lebensmittel in Kanada noch nicht legal, dies werde sich jedoch im Oktober dieses Jahres ändern. Die neuen Regularien der kanadischen Regierung sollten am 17. Oktober 2019 in Kraft treten.Erwachsene könnten dann in Zukunft cannabishaltige Lebensmittel in entsprechenden Einzelhandelsgeschäften sowie im Internet erwerben. Vorgesehen seien mengenmäßige Beschränkungen, was den THC-Gehalt je Packung angehe: Maximal zehn Milligramm THC dürfe in einer Packung vorhanden sein - vollkommen egal, um welche Packungsgröße es sich handle. Höher dürfe der Anteil bei Extrakten und Konzentraten sein. Hier habe Health Canada die Höchstgrenze bei 1.000 Milligramm THC je Packung festgelegt. Zusätzliche Vorschriften gebe es für Vape Pens: Hier gelte zwar ebenfalls die 1.000-Milligramm-Grenze, es dürfe jedoch kein Zucker, Farbstoff oder Süßstoff enthalten sein, die das Verdampfen verstärken würden.Bis die ersten Lebensmittel am Markt erhältlich seien, werde es jedoch noch etwas dauern. Es gelte eine 60-tägige Wartezeit. Der erste Verkaufstag dürfte also der 17. Dezember sein. Bis dahin dürften sich Aurora Cannabis, Canopy Growth & Co also positioniert haben, um sich vom neuen Markt direkt einen großen Anteil zu sichern.Auch wenn die Aktien der Cannabis-Produzenten derzeit eine ausgiebige Verschnaufpause einlegen würden, langfristig sei das Potenzial enorm. Die aktuelle Phase kann zum Aufbau von Positionen genutzt werden - Canopy Growth und Aurora Cannabis gehören hier weiter zu den Basis-Investments, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)