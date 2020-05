Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,545 EUR +39,40% (15.05.2020, 15:58)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,31 USD +40,21% (15.05.2020, 15:40)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,75 CAD +38,59% (15.05.2020, 15:43)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (15.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





CremonaKulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nachdem es vom kanadischen Unternehmen monatelang nur enttäuschende Nachrichten zu vermelden gegeben habe, habe Aurora Cannabis nun endlich wieder mit positiven Neuigkeiten aufwarten können. Der Marihuana-Anbieter habe starke Quartalszahlen vorgelegt.Die Geschäfte seien in den ersten Monaten der Coronavirus-Pandemie extrem gut gelaufen. Sehr erfreulich habe sich zudem die Cash-Burn-Rate entwickelt. Diese habe im Berichtsquartal nur 154,5 Mio. CAD (Kanadische Dollar) betragen. Im Vorquartal habe sich diese noch auf 273 Mio.CAD belaufen.Für eine Entwarnung sei es zwar weiter ganz klar zu früh bei Aurora Cannabis. Die jüngsten Quartalsergebnisse würden aber Anlass zur Hoffnung geben, dass sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg befinde und langfristig wieder zu den Top-Akteuren im Markt gehöre. Die Aurora Cannabis-Aktie eigne sich jedoch nur für hochspekulative Anleger, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: