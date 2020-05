Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (21.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Cannabis-Produzenten habe zuletzt einen Kurssprung nach dem anderen hingelegt. Am Mittwoch habe die Aurora Cannabis-Aktie zwar an der Heimatbörse in Toronto aufgrund von Gewinnmitnahmen noch fast 13 Prozent verloren, nachbörslich habe sie aber massiv zugelegt. Am heutigen Donnerstag notiere der Titel bei Tradegate 32,7 Prozent im Plus. Grund sei die Meldung, dass Aurora Cannabis den Einstieg in den US-Markt geschafft habe. Die Kanadier würden für 40 Millionen Dollar den CBD-Hersteller Reliva übernehmen."Das ist der sofortige Zugang zum weltweit größten CBD-Markt", habe Michael Singer, Executive Chairman und Interim CEO von Aurora, gegenüber CNBC gesagt. "Die Übernahme von Reliva ist ein verantwortungsbewusster strategischer Einstieg in den US-Markt."Laut Singer unterstütze der Deal das kurzfristige Ziel, dass Aurora im nächsten Geschäftsjahr die Rentabilität erreiche, und das längerfristige Ziel, in den US-amerikanischen Markt für CBD und Cannabis einzutreten.Reliva habe keinerlei Schulden und habe Zugang zu 20.000 Einzelhandelsstandorten in den USA. Zudem verfüge das Unternehmen über sehr Beziehungen zu führenden Großhändlern in den USA.Für eine Entwarnung sei es bei Aurora zwar weiter zu früh, das Unternehmen schicke sich jedoch mehr und mehr an, die Weichen wieder in die richtige Richtung zu stellen.Jedoch eignet sich die Aurora Cannabis-Aktie nur für hochspekulative Investoren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link