Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,39 EUR +0,24% (26.09.2018, 11:21)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

CAD 12,77 +4,15% (25.09.2018)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (26.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Wertpapier sei derzeit nicht zu bremsen. Es habe in den letzten Tagen und Wochen massiv zulegen können. Der Grund für die gestrige Rally seien die Q4-Zahlen. Das Unternehmen habe einen Umsatzanstieg von 223% im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitrum auf 19,1 Mio. Kanadische Dollar (CAD) gemeldet. Der Nettogewinn habe 79,9 Mio.CAD betragen, nachdem das Unternehmen in Q4/2017 noch einen Verlust von 4,8 Mio. CAD habe ausweisen müssen. Der Vorstandsvorsitzende Terry Booth zeige sich sehr zufrieden: "Aurora hat große Fortschritte in Richtung des strategischen Ziels gemacht, die weltweite Führungsposition in der Cannabisindustrie zu erreichen."Ferner habe das Unternehmen Berichte bestätigt, wonach es den Börsengang an eine wichtige US-Börse wie die Nasdaq oder die New York Stock Exchange plane. Booth habe hierzu erklärt: "Dieses Listing bietet Zugang zu einem breiteren Anlegerpublikum, das die Möglichkeit erhält, an unserem anhaltenden Erfolg zu partizipieren."Das Wertpapier profitiere aktuell vom anhaltenden Optimismus am Cannabis-Markt. Zuletzt habe auch ein Bericht des kanadischen Finanznachrichtensenders "BNN Bloomberg" beflügelt, wonach sich das Unternehmen mit dem Getränkehersteller Coca-Cola in ernsthaften Gesprächen befinden solle. Ziel sei es Getränke, mit dem Marihuana-Wirkstoff Cannabidiol (CBD) zu entwickeln. Seit der Empfehlung des "Aktionär" notiere der Titel inzwischen bereits mehr als 60% im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: