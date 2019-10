Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (25.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Erst vor wenigen Tagen sei in Kanada die Freigabe für cannabishaltige Lebensmittel erfolgt. Ab Mitte Dezember würden dort die ersten Produkte zu kaufen sein. Nun scheine sich auch in Deutschland etwas zu tun. Zumindest komme in die Debatte über die Legalisierung von Cannabis Bewegung. SPD, Grüne, FDP und Linkspartei würden die kontrollierte Freigabe für Erwachsene befürworten.Auf die Frage, ob auch die Union inzwischen darüber nachdenke, habe Unions-Gesundheitspolitikerin Karin Maag (CDU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) gesagt: "Selbstverständlich denken wir darüber nach, und zwar schon seit Jahren. Natürlich wird man nicht vom einmaligen Gebrauch süchtig", habe die gesundheitspolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion ergänzt. "Genau deshalb haben wir uns auch verschiedene Projekte einer kontrollierten Abgabe angesehen." Bislang hätten CDU und CSU als kategorische Gegner der Legalisierung von Cannabis gegolten, schreibe die NOZ. Die neue Bundesdrogenbeauftragte, Daniela Ludwig (CSU), habe im September ein Ende der "Verbotspolitik" und einen "Neuanfang" in der Debatte gefordert, so die NOZ weiter.Auch im wichtigen Markt USA könnte sich in den kommenden Jahren etwas tun. Zumindest sei die Zustimmung für eine Legalisierung dort so hoch wie nie zuvor. Seit 1969 führe Gallup in den USA regelmäßig eine Umfrage zur Haltung der Bevölkerung gegenüber Cannabis durch. Hätten damals gerade einmal 12 Prozent eine Legalisierung befürwortet, so seien es gemäß der jüngsten Umfrage zwei Drittel aller US-Bürger.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: