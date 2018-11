NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (12.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Aktienkurs des kanadischen Unternehmens habe sich seit Mitte August zwischenzeitlich mehr als verdreifachen können. Zuletzt habe jedoch eine deutliche Korrektur am Cannabismarkt eingesetzt, die die Cannabis Aurora-Aktie wieder auf ein attraktives Kaufniveau zurückversetzt habe.Neuer Schwung könnte bereits in der laufenden Woche in die Aurora Cannabis-Aktie kommen. Heute veröffentliche das kanadische Unternehmen die Zahlen für das abgelaufene Quartal. Neben dem eigentlichen Zahlenwerk dürften Anleger insbesondere gespannt auf zukunftsgerichtete Aussagen der Managements sein, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link