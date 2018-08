Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (27.08.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.In der aktuellen Ausgabe 35/2018 habe "Der Aktionär" im Rahmen einer großen Cannabis-Story das Wertpapier zum Kauf empfohlen. Seitdem notiere es bereits mehr als 16% im Plus. Dies dürfte jedoch erst der Anfang einer großen Aufholjagd sein. Die Rahmenbedingungen für Cannabis-Aktien hätten sich in den letzten Monaten massiv verbessert. Die Legalisierung von Cannabis schreite weiter voran, ein neuer Multi-Milliardenmarkt entstehe. Uruguay sei das erste Land weltweit gewesen, das Cannabis legalisiert habe, in den USA sei der Cannabis-Konsum bislang in neun Staaten legal, in zahlreichen weiteren zumindest zu medizinischen Zwecken erlaubt.Am 17. Oktober trete das neue Gesetz in Kanada in Kraft. Dann werde Kanada als erstes westliches Land den Besitz und privaten Konsum von kleinen Mengen vollständig freigeben. Kanadischen Staatsbürgern über 18 Jahren sei es damit künftig erlaubt, per Bestellung oder in autorisierten Geschäften ein Gramm Haschisch für etwa zehn Kanadische Dollar (6,50 Euro) zu kaufen. Der persönliche Besitz sei ab dann auf 30 Gramm beschränkt. Der Markt für "Freizeit-Cannabis" in Kanada werde auf rund sechs Mrd. USD geschätzt. Letztlich habe es aus der Provinz Ontario weitere gute News gegeben. Dort sollten in Zukunft auch private Händler Cannabis vertreiben. Die Meldung sollte die Aurora Cannabis-Aktie beflügelt haben - genauso wie das Milliardeninvestment von Constellation Brands bei Canopy Growth. Dies habe der gesamten Branche neuen Auftrieb verliehen.Die Aussicht auf weitere derartige Deals schürt Hoffnung bei den Anlegern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aurora Cannabis-Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: