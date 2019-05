Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,992 EUR -1,50% (02.05.2019, 15:38)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,00 USD -0,88% (01.05.2019, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,11 CAD -0,49% (01.05.2019, 22:15)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (02.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe sich mit einer agressiven Akquisitionspolitik in eine Top-Position im Cannabis-Sektor gehievt. Ein großer Deal (wie z.B. der zwischen Canopy Growth und Constellation Brands) sei aber bis dato ausgeblieben.Wie "MarketWatch" berichte, sei es ausgerechnet der strategische Berater Nelson Peltz, der auf die Unabhängigkeit von Aurora Cannabis setze. "Wir haben mit allen gesprochen, die bereits Deals gemacht haben. Wir gehen einen anderen Weg", so Aurora-Cannabis-CCO Cam Battley.Dass Aurora Cannabis offenbar einen anderen Weg einschlage als Canopy Growth, sollte Anleger nicht verunsichern. Das kanadische Unternehmen sei groß genug, um das immense Potenzial im Cannabis-Markt auszuschöpfen. Aktuell würden aber die Impulse fehlen. Neueinsteiger sollten klare positive Chartsignale abwarten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: