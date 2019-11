Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,30 Euro +0,70% (12.11.2019, 18:02)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,84 CAD +1,26% (12.11.2019, 18:06)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (12.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Connecticut (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Bill Kirk von MKM Partners:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Bill Kirk von MKM Partners weiterhin die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) zu verkaufen.Die Analysten von MKM Partners rechnen im Hinblick auf die anstehenden Quartalszahlen von Aurora Cannabis Inc. auf der Umsatzebene mit keinen großen Verbesserungen. Die Preise seien aufgrund der noch vorhandenen Bestände am Sinken.Die wahrscheinlich enttäuschende Gewinnentwicklung könnte nach Ansicht von Analyst Bill Kirk Bullen dazu veranlassen, die optimistischen Annahmen zur Branchenentwicklung infrage zu stellen.Die Aktienanalysten von MKM Partners bekräftigen in ihrer Aurora Cannabis-Aktienanalyse das Votum "sell" sowie das Kursziel von 3,50 CAD.Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:3,34 Euro +1,97% (12.11.2019, 17:28)