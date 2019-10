Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (16.10.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Jason Zandberg von PI Financial:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Jason Zandberg vom Investmenthaus PI Financial die Kaufempfehlung für die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB).Im Rahmen einer Studie zur Cannabisindustrie aktualisieren die Analysten von PI Financial die Bewertungsmodelle.Analyst Jason Zandberg reduziert das Kursziel für die Aktien von Aurora Cannabis Inc. von 12,00 auf 7,00 CAD, um dem gesunkenen Bewertungsniveau der Branche Rechnung zu tragen.Vor dem vierten Quartal 2020 sei kaum mit dem Erzielen eines positiven operativen Cash flows zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: