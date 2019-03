Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (13.03.2019/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Martin Landry von GMP Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Martin Landry vom Investmenthaus GMP Securities die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) nunmehr zum Kauf.Für Aurora Cannabis Inc. könnte sich der renommierte strategische Berater Nelson Peltz bei Gesprächen mit möglichen Partnern aus der Konsumgüterindustrie als hilfreich erweisen.Darüber hinaus ist Analyst Martin Landry der Ansicht, dass die vollständig lizenzierten Anlagen Bradford und Aurora Sky Sorgen hinsichtlich von Vorräten mildern sollten.Die Aktienanalysten von GMP Securities stufen in ihrer Aurora Cannabis-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "buy" hoch und setzen das Kursziel von 9,50 auf 15,00 CAD herauf.