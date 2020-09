Kursziel

Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,578 EUR +2,83% (25.09.2020, 15:24)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,20 USD +0,58% (24.09.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,91 CAD +0,14% (24.09.2020, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (25.09.2020/ac/a/n)







Edmonton (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) nach Bekanntgabe der vorläufigen Quartalszahlen zu? 20,00 oder 8,70 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aurora Cannabis-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Aurora Cannabis Inc. hat am 8. September die vorläufigen Zahlen zum 4. Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär" vom 25. September habe Aurora Cannabis hohe Verluste ausweisen müssen und auch der Ausblick sei wenig vielversprechend gewesen. Die veröffentlichten Ergebnisse seien sogar noch schlechter ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Aurora Cannabis habe im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (per 30. Juni) einen Verlust von 1,86 Milliarden CAD ausweisen müssen, bei einem Umsatz von 72,1 Millionen CAD.Der neue Vorstandsvorsitzende von Aurora Cannabis, Miguel Martin, wolle sich zukünftig wieder verstärkt auf das Wachstum des kanadischen Endkundengeschäfts (consumer packaged goods; CPG) konzentrieren. Und man wolle wieder mehr in die Forschung und Entwicklung investieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aurora Cannabis-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Canaccord Genuity: 20 CAD. Der dort zuständige Analyst Matt Bottomley hat am 22. September die Aktie des Marihuana-Anbieters weiterhin mit dem Rating "hold" eingestuft.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Aurora Cannabis-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Aurora Cannabis-Aktie auf einen Blick: