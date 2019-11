Kursziel

Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,286 EUR +0,29% (12.11.2019, 18:24)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,6099 USD -0,28% (12.11.2019, 18:25)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,76 CAD -0,42% (12.11.2019, 18:24)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (13.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Edmonton (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,50 oder 3,50 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aurora Cannabis-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Aurora Cannabis Inc. wird am 14. November die Zahlen zum 1. Quartal 2020 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aurora Cannabis-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von Canaccord Genuity dem Titel das höchste Kursziel von 13,50 CAD zu und stufen ihn in einer Aktienanalyse vom 16. September unverändert mit "speculative buy" ein. Die Q4-Zahlen von Aurora Cannabis Inc. seien insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Überschattet worden sei der Quartalsbericht aber durch eine Schwäche in der Erlösentwicklung im Vergleich zur Guidance des Managements. Der wichtigste Treiber, die Cannabis-Verkäufe, seien gleichwohl stärker gewesen als angenommen. Die Analysten von Canaccord Genuity würden davon ausgehen, dass Aurora Cannbis nun in Kanada den größten Marktanteil besitze. Die Bruttomarge habe zwar gesteigert werden, jedoch nicht ganz so stark wie erhofft. Die Cash-Kosten pro Gramm seien aber im Vergleich zum Vorjahr um rund 20% gesunken.Aurora Cannabis rechne in 2020 mit einer Wachstumsbeschleunigung. Ein Umschwung auf der EBITDA-Ebene solle zwar in nicht allzu weiter Ferne liegen. Das Management sei aber offensichtlich weniger zuversichtlich, dass es bereits am Jahresende soweit sein könnte, so die Analysten von Canaccord Genuity.Die niedrigste Kursprognose für Aurora Cannabis kommt dagegen von Bill Kirk von MKM Partners: 3,50 CAD. In seiner Aktienanalyse vom 12. November bekräftigt der Analyst das Votum "sell". Die Analysten von MKM Partners würden im Hinblick auf die anstehenden Quartalszahlen von Aurora Cannabis Inc. auf der Umsatzebene mit keinen großen Verbesserungen rechnen. Die Preise seien aufgrund der noch vorhandenen Bestände am Sinken. Die wahrscheinlich enttäuschende Gewinnentwicklung könnte nach Ansicht von Analyst Bill Kirk Bullen dazu veranlassen, die optimistischen Annahmen zur Branchenentwicklung infrage zu stellen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Aurora Cannabis-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: