Börsenplätze Aumann-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,62 EUR -0,14% (10.12.2019, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,28 EUR -2,46% (10.12.2019, 09:16)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com. (10.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG).Für 2019 und auch 2020 werde inzwischen von Experten ein rückläufiger PKW-Absatz erwartet. Die offizielle Guidance habe in Folge dessen am 10.07.19 angepasst werden müssen. Die aktuelle Unsicherheit in den Kundenmärkten treffe insbesondere das Projektgeschäft im Classic Segment ("C"), das von Kapazitätsaufstockungen seitens der (Auto-) Kunden lebe, so die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie. Gegenmaßnahmen auf der Kostenseite seien eingeleitet worden. Die "e-Mobility"-Investitionswelle dagegen sei nicht zyklisch.Im Gegenteil, die Serienstarts vieler Massenmodelle "Made in Germany" stünden grundsätzlich in den kommenden Quartalen an.Die Experten hätten nach dem late-stage-Scenario geschätzt. Bei unangetasteten EQUI.TS-Schätzungen werde der Zielkurs nachgeschärft, weil die Peerbewertung gesunken sei.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten die Aumann-Aktie vorsichtig zu kaufen. (Analyse vom 09.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link