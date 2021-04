XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

12,18 EUR -0,16% (19.04.2021, 11:51)



Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

12,20 EUR +1,33% (19.04.2021, 12:00)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com (19.04.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Nach der Vorab-Meldung zu den Zahlen 2020 sei es für die Aktie von Aumann kräftig abwärts gegangen. Die Investitionszurückhaltung der Branche habe den Spezialmaschinenhersteller für die Automobilindustrie - und 40%-Beteiligung des Depotwerts der Experten, MBB (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ), - mit voller Wucht getroffen.In der Folge habe sich der Umsatz deutlich auf 178,2 Mio. Euro reduziert (GJ 2019: 259,6 Mio. Euro) und das Nettoergebnis sei mit 18,3 Mio. Euro (GJ 2019: +11,0 Mio.) ins Minus gerutscht. Hierin seien jedoch schon einmalige Aufwendungen für Kapazitätsanpassungen an diversen Standorten über gut 15 Mio. Euro enthalten. Wenngleich die Prognose für 2021 (Umsatz: 160 Mio. Euro, EBITDA-Marge -2,5 bis 2,5%) noch keinen Turnaround verspreche, scheine das Schlimmste erst einmal überwunden. Zudem sei das Unternehmen bei Fertigungslinien für Elektroantriebe in einem Zukunftsmarkt positioniert. Mittlerweile entfalle mehr als die Hälfte des Aumann-Umsatzes auf die E-Mobilität. Da die Einmalaufwendungen 2021 wegfallen würden, sei eine spürbare Ergebnisverbesserung drin. Den Turnaround würden die Experten aber erst 2022 erwarten.Die hohen Bewertungsabschläge würden das Papier wieder attraktiv machen. Die aktuelle Marktbewertung liegt auf Buchwert-Niveau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aumann-Aktie: