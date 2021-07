XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

16,32 EUR +1,49% (09.07.2021, 09:32)



Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

16,18 EUR +0,62% (09.07.2021, 10:16)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com (09.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Aumann-Investoren hätten in den letzten Monaten wenig Grund zur Freude gehabt. Begleitet worden sei die Talfahrt der Aktie von einer Serie schwacher Quartalszahlen. Doch inzwischen gebe es erste Anzeichen für eine operative Trendwende. Die Analysten würden zwar noch skeptisch bleiben. Die Aumann-Aktie habe sich dennoch von ihren Tiefstständen lösen können.Bei unverändert roten Zahlen und rückläufigen Umsätzen lasse bei Aumann das Plus von 31,8 Prozent auf 50,5 Mio. Euro beim Auftragseingang aufhorchen. Besonders interessant: Der Anteil des E-Mobility-Segments am gesamten Auftragseingang habe bei 88,4 Prozent gelegen. Denn Aumann werde im Auftrag eines Premium-Automobilherstellers hoch automatisierte Produktionslinien für die Montage von Hochvoltspeichern entwickeln. Ein Auftrag mit Signalwirkung!Ein weiteres Signal komme aus der Führungsetage: Aumanns langjähriger CEO Rolf Beckhoff werde das Unternehmen Ende September verlassen. Zum 1. Juli werde der bisherige Finanzvorstand Sebastian Roll den Posten übernehmen. Neuer CFO werde Jan-Henrik Pollitt, der mit liquiden Mitteln von über 93 Mio. Euro und einer soliden Eigenkapitalquote von 66,2 Prozent das Unternehmen noch zukunftsträchtiger aufstellen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aumann-Aktie: