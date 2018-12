Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com. (13.12.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Im kommenden Jahr sollten Elektroautos endlich ihren Durchbruch schaffen. Dabei dürften in erster Linie nicht nur die Autobauer profitieren. Eher vielleicht die Zulieferer wie Aumann, ein Hersteller von Wickelmaschinen für Elektroautos. Zuletzt habe allerdings das Bankhaus Metzler mit einer Verkaufsempfehlung die Aumann-Aktie in den Keller geschickt."Der Aktionär" teile die Ansicht von Metzler zu Aumann nicht unbedingt. Deutsche Hersteller wie VW würden mittlerweile 40% ihrer Autos in China verkaufen. Außerdem gehöre Geely zu den wichtigsten Auftraggebern von Aumann. Kein schlechter Zeitpunkt, die Aumann-Aktie langsam einzusammeln, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2018)Börsenplätze Aumann-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:32,30 EUR -2,12% (13.12.2018, 10:34)