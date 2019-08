Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Notenbanken enttäuschten die hohen Erwartungen der Anleger, der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskaliert, im Nahen Osten ist kein Ende der Spannungen in Sicht, die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit ist gestiegen und die realwirtschaftlichen Daten bleiben überwiegend schwach, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Diese Gemengelage spiegele sich derzeit in deutlich fallenden Aktienkursen und einem anziehenden Goldpreis wider. Sollte nicht von mindestens einem der genannten Aspekte ein eindeutiges Entspannungssignal kommen, dürfte die Korrektur der Aktien anhalten. Konjunkturdaten seien in dieser Woche rar. Zwar hätten die Juni-Auftragseingänge für die deutsche Industrie mit einem Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Mai positiv überrascht. Doch werde das Wachstum der deutschen Industrieproduktion im Juli erneut negativ erwartet. Damit liege der derzeitige Fokus auf der unberechenbaren Nachrichtenlage zum Handelskonflikt, der nach der Abwertung der chinesischen Währung Yuan leicht zu einem Währungskrieg werden könnte.

(06.08.2019/ac/a/m)



