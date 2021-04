Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) am Freitag mit einem Punktestand von 4.032 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 1,36% zugelegt. Die Rekordjagd an den US-Börsen sowie starke globale Konjunkturdaten hätten die europäischen Börsen in der vergangenen Woche beflügelt. Der Grundstoff-Sektor habe sich vergangene Woche mit 4,42% am besten entwickelt, gefolgt vom Verbrauchsgüter- und Verbraucherservice-Sektor. Der Versicherungssektor habe die Woche mit -0,49% als schwächster Sektor negativ abgeschlossen, was auf eine stabile Marktbreite hindeute. Die Berichtssaison nehme in dieser Woche weiter Fahrt auf mit Veröffentlichungen von u.a. ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, NASDAQ OTC-Symbol: ASMLF), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) und SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF). Charttechnisch betrachtet, befinde sich der EURO STOXX 50 weiter in einem perfekten Aufwärtstrend, der ihn über die nächste wichtige technische Marke von 4.000 Punkte gehoben habe. Technisch heize sich die Marktlage weiter auf, da der EURO STOXX 50 durchgängig am oberen Bollinger-Band anklopfe und sich an der Oberseite deutlich weniger Luft als nach unten abzeichne. Nichtsdestotrotz sollte aufgrund der stabilen Aufwärtsdynamik und Saisonalität weiter Bewegungsspielraum vorhanden sein. Eine Korrektur bis zu der nächsten Unterstützung bei ca. 3.950 Punkte sollte jedoch wenig überraschen, da der RSI seit Ende März nahezu durchgängig über 70 liege. Historisch betrachtet habe sich der EURO STOXX 50 nur selten durchgängig für so einen langen Zeitraum im überkauften Territorium augehalten.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,2% zugelegt. Er habe bei 34.201 Punkten auf einem neuen Allzeithoch geschlossen. Die Stärke sei sehr breit verteilt gewesen, 10 der 11 Sektoren des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten zulegen können. In der vergangenen Woche sei die Berichtssaison mit den US-Banken gestartet, die besser als erwartete Quartalsergebnisse hätten präsentieren können und sich auch positiv bezüglich der weiteren Aussichten geäußert hätten. Robuste Zahlen aus dem Einzelhandel bei gleichzeitig moderaten Inflationszahlen würden diese positive Nachrichtenlage abrunden. Auch die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen habe sich beruhigt, was sich positiv für die Aktienmärkte ausgewirkt habe. Nichtsdestotrotz sei die Marktcharakteristik der US-Börsen hinter den Kulissen nicht so robust, wie es oberflächlich betrachtet aussehe. Der Dow Jones befinde sich zwar nach wie vor stabil in seinem Aufwärtstrend, der sich seit den März-Tiefs des letzten Jahres herleiten lasse. Es würden sich aktuell jedoch Ermüdungserscheinungen an den US-Märkten zeigen, die eine Konsolidierung aus unserer Sicht wahrscheinlich mache. Nachdem der Dow Jones in der Vorwoche erstmals über der 34.000-er Marke habe schließen können, würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank ihn technisch als nahezu ausgereizt ansehen und von einer Konsolidierung im weiteren April-Verlauf ausgehen. Się würden also aktuell nur wenig Platz nach oben an den US-Aktienmärkten sehen. So sollte es im weiteren April-Verlauf beim Dow Jones zu einem Test der unterstützenden 50-Tage-Linie (aktuell bei 32.475 Punkten) kommen. Im weiteren Verlauf wäre ein Test des oben genannten Trendkanals wünschenswert (aktuell etwas über 32.000 Punkten und steigend).



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 170,92 %-Punkten. Die erhoffte Bodenbildung bei 171,50%-Punkten sei somit nicht eingetreten. Interessant dürfte es daher sein, ob sich der Bund-Future im Vorfeld der am Donnerstag stattfindenden EZB-Sitzung stabilisieren könne. Falls nicht, drohe ein schneller Test des seit Ende Januar bestehenden Abwärtstrends (aktuell bei 170,7 %-Punkten). Darunter finde sich eine horizontale Unterstützungslinie bei 170,52%-Punkten. Ein Unterschreiten dieser Marke hätte wohl Abgaben bis an die Marke von 170%-Punkten zur Folge. Insgesamt würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank eine vorsichtige Haltung einnehmen.



Nachdem der DAX zum Handelsschluss ein neues Allzeithoch erreicht habe, bleibe der Ausblick spannend. Die sich auch bei uns beschleunigende Impfkampagne sorge im Einklang mit sich verbessernden Konjunkturdaten sowie teilweise sehr guten Unternehmensberichten für anhaltende Kauflaune. Dies decke sich mit der Saisonalität, welche ebenfalls für steigende Kurse spreche. (19.04.2021/ac/a/m)





Nachdem wir uns auf der Oberseite in einer "uncharted area" befinden würden, würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank einen Blick auf die Unterstützungen werfen. Wichtig sei die Marke von 15.403 Punkten gefolgt von 15.331 sowie 15.203 Punkten.