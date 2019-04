Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland läuten die Alarmglocken immer lauter, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vor allem die Nachfrage außerhalb des Euroraums habe dabei besonders stark nachgelassen (-7,9% gg. Vm.). Dies korrespondiere auffällig gut mit der Eintrübung der Sentimentindikatoren in China in diesem Zeitraum sowie den wenig berauschenden harten Konjunkturdaten in den USA und Großbritannien. Vor dem Hintergrund der weiter schwelenden Risiken im Welthandel dürfte somit die industrielle Rezession in Deutschland zumindest auch in den kommenden Monaten weiter anhalten. In diesem Zusammenhang würden aber die heute anstehenden Zahlen zur Industrieproduktion genauere Aufschlüsse geben.Trotz der herben Enttäuschung bei den Auftragseingängen - im Marktkonsens sei mit einem Anstieg um 0,3% gg. Vm. gerechnet worden - seien die Finanzmärkte recht unbeeindruckt von der gestrigen Veröffentlichung geblieben. Würden die Zahlen zur Industrieproduktion heute jedoch die Schwäche des industriellen Sektors in Deutschland bestätigen, dürfte dies zu einem gestiegenen Risikobewusstsein der Anleger führen und damit die Renditen für 10-jährige Bunds wieder spürbar in den negativen Bereich drücken. (05.04.2019/ac/a/m)