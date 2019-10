London (www.aktiencheck.de) - Die US-Regierung will ab morgen eine Reihe von EU-Produkten mit 25% Zollabgaben belegen. Paul Diggle, Senior Economist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Auswirkungen auf die europäische Außenwirtschaft und die Beziehungen zwischen den USA und der EU.



Die US-Zölle auf 7,5 Milliarden Dollar Einfuhren aus der EU seien aus makroökonomischer Sicht relativ unbedeutend - schließlich handle es sich um weniger als 2% aller US-Importe aus Europa. Darüber hinaus seien die Zölle nicht Teil eines eskalierenden Handelskrieges, sondern seien innerhalb des formalen multilateralen Rahmens der Welthandelsorganisation bestätigt worden.



Die Zölle würden jedoch zu einem ohnehin kritischen Zeitpunkt der europäischen Außenwirtschaft verhängt, da das Exportwachstum nachlasse und Frühindikatoren darauf hindeuten würden, dass sie in Kürze schrumpfen könnte. Und die eigentliche Gefahr bestehe darin, dass diese Zölle die ersten Schüsse in einem umfassenderen Handelskrieg zwischen den USA und Europa markieren könnten - jetzt, da Präsident Trump ein Interimsabkommen mit China abschließe. Ein eskalierender Handelskrieg außerhalb der Regeln der WTO stelle ein erhebliches weiteres Risiko für einen bereits schwachen europäischen Wirtschaftsausblick dar. (17.10.2019/ac/a/m)





