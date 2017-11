London (www.aktiencheck.de) - Seit Mittwochmorgen ist der Wert aller Kryptowährungen binnen 24 Stunden um herausragende 5 Mrd. USD gestiegen, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro.Jedenfalls kurzfristig könnte sich eine allzu starke Aufwärtsbewegung aber als schwierig erweisen. Denn wenn der Markt an seinen bisherigen Hochs kratze, gebe es im Allgemeinen weniger Käufer. Es brauche erst einen Ausbruch über das Allzeithoch, um das Interesse neuer Käufer zu wecken.Die Absage der SegWit2x-Hard-Fork habe den Bitcoin-Preis am 8. November im Tagesverlauf auf ein neues Allzeithoch von 7.872 USD springen lassen. Der Bereich zwischen diesem neuen Allzeithoch und dem alten Allzeithoch bei 7.574 USD vom 5. November lasse sich deshalb vorerst als "Spielfeld" für den weiteren Kursverlauf abstecken. (16.11.2017/ac/a/m)