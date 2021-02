So gut das fundamentale und makroökonomische Bild mittel- bis langfristig auch sein möge, so sehr störe sich der Markt derzeit an anderen Themen. Abseits dessen, dass so mancher Unternehmensausblick den einen oder anderen Anleger abgeschreckt haben könnte, leide das Sentiment aufgrund des medialen Nachrichtenflusses rund um WallStreetBets. Da sie aufgrund organisierter Retail-Investoren unter Druck gekommen seien, hätten diverse Hedgefonds gezielt große Positionen abbauen müssen, um ihre Verluste aus Leerverkäufen decken zu können. Da wir Anfang letzter Woche noch Allzeithochs in den USA hätten verzeichnen können, hätten im Zuge dessen auch weitere Marktteilnehmer das schwache Umfeld für Gewinnmitnahmen genützt. Die fortwährenden Lockdowns in Europa, Engpässe bei der Impfstoffverfügbarkeit und der schleppende Impfverlauf hätten ihr Übriges getan.



Zum Auftakt in die neue Handelswoche herrsche jedoch wieder Aufbruchstimmung. Asiens Börsen würden deutlich im Plus handeln und auch die vorbörslichen Indikatoren für Europa würden auf einen festeren Handelsstart hindeuten.



Der Goldpreis habe zuletzt zulegen können und auch Öl handele mit Aufschlägen. Der Bitcoin habe zuletzt von einer Erwähnung Elon Musks auf Twitter profitiert, habe jedoch seine Gewinne über das Wochenende nicht halten können. (01.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - -3% - so hoch fiel im Durchschnitt die Performance an den globalen Aktienmärkten in derabgelaufenen Handelswoche aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Fundamentale Gründe für den Abverkauf seien schwer zu finden. Die US-Berichtssaison zeige, dass die S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen mehrheitlich positiv überraschen würden. Bisher hätten rund 34% der Unternehmen ihr Zahlenwerk vorgelegt, von welchen 85% höhere Gewinne hätten erzielen können als von den Analysten erwartet. Auch die Umsätze seien unterm Strich deutlich besser als erwartet ausgefallen. Das aggregierte Gewinnwachstum für die S&P 500-Unternehmen liege damit aktuell bei +1,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zur Erinnerung: die Erwartungshaltung vor Beginn der Berichtssaison habe bei -9% gelegen. Auch das geld- und fiskalpolitische Umfeld sollte langfristig weiter für die Aktienmärkte stützend bleiben.