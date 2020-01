Wie in Europa aktuell heiß gehandelt wird

Blockiert Deutschland?

Die große Frage in Europa betrifft allerdings Deutschland. Angesichts der Ausgabenbeschränkungen ist es politisch schwierig nachzuvollziehen, ob die Lockerungsmaßnahmen positiv angenommen werden. Es besteht dabei die Gefahr, dass Deutschland in Bezug auf Einkommen und Körperschaftssteuern nicht mehr im gleichen Maße wettbewerbsfähig sein wird, wenn andere Länder Steuersenkungen vornehmen würden. Was das alles mit Aktien zu tun hat? Es kommt dann ein stärkerer Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten der Währungsunion auf. Hier ist allerdings der Weg frei für Spekulanten, da sich die Aktien dann drastischer bewegen werden.



Oder geht Deutschland endlich in die Zukunft?

Deutschland ist im Allgemeinen momentan dabei, viele ihrer einstmalig etablierten Gesetze ein wenig aufzutauen, um endlich modern zu werden. Darunter fällt auf der einen Seite eine Neuausrichtung bei der Visa-Vergabe für talentierte Fachkräfte aus dem Ausland, gleichzeitig aber auch eine Öffnung von Branchen die es vorher nicht so leicht gehabt haben. Darunter fällt zu allererst die Glücksspielbranche. Online Casinos in Deutschland können 2020 endlich leichter agieren. Das sollte zur Folge haben, dass der ganze Markt ein wenig aufgewirbelt wird. Da es auch immer mehr Unternehmen aus der iGaming Szene an die Wertpapierbörsen zieht, entsteht hier aktuell ein ganz neuer Markt.



ETFs zur Sicherheit

Wer es aber nicht so mit neumodischen Nischen und der digitalen Welt hat, der kann sich 2020 auch immer noch auf ETFs stürzen, hier hat sich in der Vergangenheit nicht viel geändert. Und das ist gut, denn viele der aufkommenden Regionen der Welt konnten von diesen Fonds profitieren, gleichzeitig aber auch jede Menge Dividenden abwerfen für die Anleger. Besonders aufgrund der eher instabilen politischen Situation in den USA, China aber auch in Europa und Russland ist es daher nur vom Vorteil, auf eine konservative Art der Vermögensmehrung zu setzen.



Wie man sieht, es gibt sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das Jahr 2020 finanziell nutzen will. Viel lesen und lernen sind immer wichtige Schritte, um sich eine eigene Meinung bilden zu können. (28.01.2020/ac/a/m)









