Der Euroraum stehe Candriam zufolge unter einem besonders gutem Stern. Die Wirtschaft erhole sich und dürfte in den Jahren 2017 und 2018 über dem Durchschnitt wachsen. Euroraum-Aktien könnten in den nächsten zwölf Monaten über 10 Prozent zulegen. Die Weltkonjunktur habe sich zuletzt uneinheitlicher als zur Jahreswende entwickelt, sorge aber weiter für Rückenwind. In den USA sei der Aufschwung im ersten Quartal zum Erliegen gekommen und die harten Konjunkturdaten würden die guten Umfragedaten noch nicht bestätigen. Das Engagement in US-Aktien sei von Candriam deshalb auf neutral reduziert worden.



Emerging Markets und Japanische Assets



In den Emerging Markets seien die Risiken weiterhin beherrschbar: Wenn die führenden Zentralbanken der Industrieländer wie von Candriam erwartet von ihrer expansiven zu einer neutraleren Haltung übergehen würden, steige das Potenzial von Emerging-Market-Anlagen. Die japanische Wirtschaft profitiere derzeit von günstigen Bedingungen: einem wachstumsfördernden Politikmix, einem stabilen Arbeitsmarkt, steigenden Gewinnmargen und der hohen Preismacht der Unternehmen.



Nadège Dufossé zufolge bestünden weiterhin sowohl Aufwärtschancen als auch Abwärtsrisiken. Zu den Abwärtsrisiken zähle, dass geldpolitische Fehler (etwa eine zu starke und zu schnelle Straffung) der amerikanischen FED oder der Europäischen Zentralbank (EZB) den aktuellen Aufschwung zum Erliegen bringen könnten. Ein überraschender Abschwung infolge der chinesischen Stop-and-Go-Politik oder eines Scheiterns der Brexit-Verhandlungen würde außerdem die Rohstoffmärkte belasten. Zu den Aufwärtschancen würden eine Beschleunigung der europäischen Integration oder eine reibungslose und zügige Umsetzung von Ausgabenprogrammen, Steuersenkungen und Deregulierungsmaßnahmen in den USA zählen. (10.07.2017/ac/a/m)





