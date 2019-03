Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,61 EUR +0,59% (15.03.2019, 15:02)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (15.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse des Analysten Jia Man Neoh von CFRA Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Aktienanalyst Jia Man Neoh vom Investmenthaus CFRA Research seine Halten-Empfehlung in Bezug auf die Aktien von E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Für sich alleine betrachtet habe die E.ON SE im abgelaufenen Jahr eine solide Performance abgeliefert. Die schwache Guidance von Innogy werfe aber Schatten.Am Kursziel von 10,20 EUR halten die Analysten von CFRA Research fest. Die Bewertungsprämie gegenüber der europäischen Peer Group sei gerechtfertigt.Die Aktienanalysten von CFRA Research bestätigen in ihrer E.ON-Aktienanalyse das "hold"-Rating.Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,60 EUR +0,50% (15.03.2019, 14:51)