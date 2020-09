Was bedeute das für die langfristigen Aussichten der Aktienmärkte? Nach dem ersten Pandemie-Schock, der dem US-Marktbarometer S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) einen drastischen Absturz beschert habe und auch den deutschen Standardwerteindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) innerhalb nur einer Woche um 12 Prozent habe fallen lassen, würden sich die meisten Indices nun wieder auf oder knapp unterhalb ihrer alten Höchststände vor der Viruskrise befinden.



Das DWS-Team gehe davon aus, dass sich die Dividendenkraft der meisten Unternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 wieder normalisieren werde - so wie es nach 2008/09 geschehen sei. Wieder steigende Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe dürften demnach über die kommende Dekade den kräftigsten Renditetreiber bei Aktien stellen, gefolgt von der realen Gewinnentwicklung der Unternehmen und den, aus beiden Faktoren resultierenden Kursanstiegen. Alles in allem würden die DWS-Experten damit für die kommenden zehn Jahre eine erwartete durchschnittliche Rendite von 5,5 Prozent pro Jahr für US-Aktien, 4,6 Prozent für Europäische Werte und 5,9 Prozent für Schwellenländeraktien errechnen. Für Deutschland laute die Vorhersage 4,0 Prozent pro Jahr.



Bei Anleihen würden sich die durch die Corona-Hilfen massiv gestiegenen Haushaltsausgaben aber auch die enormen Anleihekäufe der Zentralbanken auf die Zehnjahresperspektive auswirken. Beides sorge für zusätzliche Nachfrage an den festverzinslichen Märkten, was die Renditen in der Akutphase des Lockdowns weiter habe abbröckeln lassen und auch auf einen Horizont bis 2030 die Ertragsaussichten weiter dämpfen dürfte. "Für Investoren etwa in US-Staatsanleihen heißt es für die nächste Dekade vermutlich: niedrige nominal und reale Verzinsungen", würden die DWS-Experten urteilen. Auch die Minusrenditen einiger "sicherer Häfen", etwa von Bundesanleihen, dürften demnach noch lange bestehen.



Selbst bei Firmenanleihen seien die Verzinsungen durch Corona unter Druck gekommen und parallel sei, bedingt durch das aggressive Herunterfahren der Wirtschaft, das Insolvenzrisiko und damit die Wahrscheinlichkeit für ausfallende Firmenschuldpapiere gestiegen. Die Ertragstabelle der DWS sehe bei den einzelnen Anleihensegmenten auch entsprechend ernüchternd aus. Bis 2030, so schätze das DWS-Team, dürften US-Staatsanleihen lediglich 0,7 Prozent pro Jahr abwerfen während Staatspapiere in Europa, darunter auch deutsche Bundesanleihen, im Schnitt sogar mit minus 0,2 Prozent rentieren dürften. Einzig die wesentlich riskanteren Staatsbonds aus Schwellenländern könnten laut der Prognose um die 5,6 Prozent Rendite pro Jahr bieten.



Interessantere Perspektiven würden sich bei der langfristigen Renditeabschätzung der DWS dagegen bei alternativen Anlagen, etwa bei Investitionen in Fonds ergeben, die in Infrastrukturprojekte wie Telefonnetze, Straßen oder Staudämme investieren würden oder bei börsennotierten Immobilienfonds, auch REITS genannt. Diesen Anlagen komme entgegen, dass etwa die Geschäftsmodelle von Infrastrukturbetreibern häufig krisenfeste Einnahmen abwerfen würden, was sich stabilisierend auf die Börsenbewertungen auswirke. In der Analyse der DWS bis 2030 würden etwa globale Infrastrukturinvestments mit einer geschätzten jährlichen Gesamtrendite von 6,2 Prozent pro Jahr abschneiden. Rund die Hälfte dieses Ertrags stamme demnach aus den Einnahmen der Unternehmen, während deren Wachstum laut DWS-Analyse der zweitwichtigste Treiber sei.



Zusammenfassend gelte: Aktien oder entsprechende Fonds würden auch auf einen Horizont von zehn Jahren vergleichsweise lohnende Anlagechancen bieten. Das auch schon vor der Coronakrise maue Renditeprofil vieler Anleihen habe sich nochmal verschlechtert. Ein gutes Rendite-Risiko-Profil scheinen derweil Infrastruktur- und börsennotierte Immobilienfonds zu bieten, so die Experten der DWS.



Anleihen seien überwiegend die Verlierer bei den langfristigen Renditeaussichten.



Corona mache Infrastruktur und REITS zum Renditefavoriten



Lokale Währung/ Prognose

S&P 500 (US-Aktien)/ 5,5%

MSCI Europe (europäische Aktien)/ 4,6%

MSCI Emerging Markets (Schwellenländeraktien)/ 5,9%

MSCI All Countries World Index (Aktien global)/ 5,1%

US-Staatsanleihen/ 0,7%

US-Unternehmensanleihen/ 1,6%

US-Hochzinsanleihen/ 4,5%

Staatsanleihen aus Schwellenländern/ 5,6%

REITs aus Industriestaaten (börsennotierte Immobilienfonds)/ 6,5%

Infrastruktur global/ 6,2% (Ausgabe vom 03.09.2020) (04.09.2020/ac/a/m)





