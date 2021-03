Börsenplätze Atlassian-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

209,85 EUR +0,50% (02.03.2021, 15:07)



Nasdaq-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

251,50 USD +5,81% (01.03.2021)



ISIN Atlassian-Aktie:

GB00BZ09BD16



WKN Atlassian-Aktie:

A2ABYA



Ticker Symbol Atlassian-Aktie Deutschland:

59A



Nasdaq Ticker-Symbol Atlassian-Aktie:

TEAM



Kurzprofil Atlassian Corp. PLC:



Atlassian (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) ist ein globales Softwareunternehmen, das Teams auf der ganzen Welt dabei hilft, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das Unternehmen erstellt Tools, mit denen Teams zusammenarbeiten und zusammenbauen können. Mit mehr als 150.000 Kunden und einem Team von mehr als 4.000 Mitarbeitern baut Atlassian die nächste Generation von Team-Kollaboration- und Produktivitätssoftware auf. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Atlassian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Atlassian Corp. PLC (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) unter die Lupe.Das australische Unternehmen Atlassian gehöre aufgrund seines stark nachgefragten Portfolios zu den erfolgreichsten Cloud-Unternehmen der Welt. Das sei auch eindeutig am Aktienkurs des Softwareanbieters zu sehen.Die Anteilscheine von Atlassian hätten im langfristigen Chart einen bilderbuchmäßigen Aufwärtstrend ausgebildet. Seit dem Corona-Tief habe sich die Aktie bereits verdoppelt. Der gesunde Chart werde von der überzeugenden operativen Entwicklung untermauert.So habe Atlassian seinen Umsatz im letzten Quartal um 23 Prozent auf 501 Millionen Dollar gesteigert. Der Nettogewinn habe bei 95,3 Millionen Dollar und damit knapp zwei Millionen über dem Wert aus dem Vorjahr gelegen. Der Free Cashflow habe bei ganzen 201 Millionen Dollar gelegen. Die Zahl der Neukunden sei um 11.600 auf 194.000 gewachsen."Der Aktionär" bleibt für die Zukunft von Atlassian bullish. Angesichts des bärenstark laufenden Geschäfts sei die Rally noch lange nicht am Ende angelangt. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov. (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link