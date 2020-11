Tradegate-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

167,34 EUR +1,70% (02.11.2020, 12:45)



Nasdaq-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

191,62 USD -9,06% (30.10.2020, 21:00)



ISIN Atlassian-Aktie:

GB00BZ09BD16



WKN Atlassian-Aktie:

A2ABYA



Ticker Symbol Atlassian-Aktie Deutschland:

59A



Nasdaq Ticker-Symbol Atlassian-Aktie:

TEAM



Kurzprofil Atlassian Corp. PLC:



Atlassian (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) ist ein globales Softwareunternehmen, das Teams auf der ganzen Welt dabei hilft, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das Unternehmen erstellt Tools, mit denen Teams zusammenarbeiten und zusammenbauen können. Mit mehr als 150.000 Kunden und einem Team von mehr als 4.000 Mitarbeitern baut Atlassian die nächste Generation von Team-Kollaboration- und Produktivitätssoftware auf. (02.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Atlassian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Atlassian Corp. PLC (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) unter die Lupe.Der Softwareanbieter habe letzte Woche seine Quartalszahlen vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe der Cloud-Anbieter über den Schätzungen der Experten gelegen. Zudem seien im vergangenen 8.600 Nutzer dazugekommen, sodass sich die Gesamtzahl der Nutzer mittlerweile auf 182.000 belaufe.Das Unternehmen habe jedoch mit seinem Ausblick die Schätzungen der Experten verfehlt. Die Anleger hätten am Freitag auf die verhaltene Prognose in einem insgesamt schwachen Marktumfeld mit Gewinnmitnahmen reagiert. Das Papier habe über 9% nachgegeben."Der Aktionär" bewerte die Zahlen von Atlassian dennoch positiv. Nicht nur dass der SaaS-Anbieter seinen Umsatz deutlich habe steigern können. Das australische Unternehmen habe auch einen operativen Gewinn erwirtschaftet und befinde sich somit auf dem besten Weg zur höheren Profitabilität. Investierte sollten dabei bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)