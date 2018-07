Tradegate-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:

Kurzprofil Atlantic Gold Corp.:



Atlantic Gold Corp. (ISIN: CA04854Q1019, WKN: A12AEZ, Ticker-Symbol: Q9I, TSE-V-Symbol: AGB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Goldminen. (11.07.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Atlantic Gold-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Rahul Paul von Canaccord Genuity seine Empfehlung die Aktien des Goldminen-Betreibers Atlantic Gold Corp. (ISIN: CA04854Q1019, WKN: A12AEZ, Ticker-Symbol: Q9I, TSE-V-Symbol: AGB) spekulativ zu kaufen.Atlantic Gold Inc. habe im abgelaufenen Quartal mehr Gold produziert als prognostiziert. Dabei sei das verarbeitete Volumen größer gewesen als erwartet, aber die Grade seien dafür geringer gewesen. Dabei dürfte sich aber nur um ein temporäres Phänomen handeln. Ende Juni seien offenbar wieder höhere Grade erreicht worden.Die Atlantic Gold-Aktie notiere auf Kurs/NAV-Basis mit einem Abschlag gegenüber der Peer Group von 15%. Aufgrund des MRC-Hochlaufs sollte sich der Discount in eine Prämie verwandeln, so die Einschätzung der Analysten von Canaccord Genuity. Analyst Rahul Paul ist davon überzeugt, dass Atlantic Gold die Guidance für 2018 erfüllen wird.In ihrer Atlantic Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "speculative buy" ein und bestätigen das Kursziel von 3,50 CAD.Börsenplätze Atlantic Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:1,17 Euro +0,00% (11.07.2018, 13:35)